Inter News 24 sul futuro dello stadio. Arriva una svolta importante, e potenzialmente decisiva, nella complessa vicenda legata al futuro dello stadio di San Siro. Il TAR della Lombardia ha respinto la richiesta di sospendere in via d’urgenza la delibera con cui il Comune di Milano aveva approvato la cessione dell’impianto e delle aree circostanti a Inter e Milan, per un’operazione dal valore di circa 197 milioni di euro. Le Motivazioni del TAR: Nessun Pericolo Imminente. L’istanza era stata presentata dall’ Associazione Gruppo Verde San Siro e da un gruppo di abitanti del quartiere, che si oppongono fermamente al progetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro Inter, il TAR si esprime sulla richiesta di annullamento della delibera di vendita: la decisione