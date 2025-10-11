San Siro il Tar respinge la richiesta di sospensiva sulla delibera di vendita

Secondo quanto riporta l'edizione milanese del 'Corriere della Sera' il Tar ha respinto la richiesta di sospendere la vendita di San Siro a Milan e Inter. Si attende dunque il rogito prima che scatti il vincolo della Soprintendenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospensiva sulla delibera di vendita

? SAN SIRO: TAR RESPINGE LA SOSPENSIVA Il Tribunale respinge la richiesta urgente del Gruppo Verde San Siro e dei residenti: la delibera del Comune di Milano sulla vendita dell'area a #Milan e #Inter può procedere senza intoppi ? ? Udienza fiss

