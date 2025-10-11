San Siro assist ai club | il Tar respinge la richiesta di sospensiva urgente

L'azione era stata portata avanti dall'Associazione Gruppo Verde San Siro e da oltre cento abitanti del quartiere dopo la l'okay di Palazzo Marino alla delibera, ma i giudici hanno ritenuto che non ci siano gli estremi dell'urgenza: udienza fissata per l'11 novembre, il giorno dopo l'ultima data utile per il rogito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - San Siro, assist ai club: il Tar respinge la richiesta di sospensiva urgente

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Scrive sport.sky.it