San Siro assist ai club | il Tar respinge la richiesta di sospensiva urgente

11 ott 2025

L'azione era stata portata avanti dall'Associazione Gruppo Verde San Siro e da oltre cento abitanti del quartiere dopo la l'okay di Palazzo Marino alla delibera, ma i giudici hanno ritenuto che non ci siano gli estremi dell'urgenza: udienza fissata per l'11 novembre, il giorno dopo l'ultima data utile per il rogito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

