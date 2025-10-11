San Pietro Vernotico | incendio in casa morti anziano e badante Nel pomeriggio

Incendio in una casa a San Pietro Vernotico, trovati morti anziano di 98 anni e la badante: indagini in corso - I corpi di un anziano di 98 anni e della sua badante di 44 sono stati rinvenuti in una abitazione di San Pietro Vernotico (Brindisi) dove si era sviluppato ... Come scrive fanpage.it

Incendio in casa, trovati morti anziano e badante: uccisi da esalazioni tossiche - Tragica scoperta stasera in un'abitazione in via Nobel a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un anziano di 98 anni e la badante rumena di 44 anni sono stati trovati morti dopo un ... Riporta adnkronos.com