Nessuna meraviglia del mondo in provincia di Lecco. Dopo lo stralcio della candidatura del ponte San Michele di Paderno d’Adda a causa del nuovo viadotto che verrà costruito accanto, sfuma pure il sogno che l’ Abbazia di San Pietro al Monte di Civate diventi un sito Unesco. In provincia di Lecco non ci sarà quindi ancora per molto tempo alcun luogo riconosciuto come patrimonio culturale e naturale mondiale, perché al momento non ci sono altri monumenti in lizza e inoltre le procedure sono estremamente lunghe e complesse. La comunicazione dell’esclusione dell’antico complesso cistercense dal progetto di candidatura Unesco insieme ad altri insediamenti benedettini altomedioevali in Italia è arrivata nei giorni scorsi dal Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Pietro al Monte e San Michele. Delusione per il no dell’Unesco ma la bocciatura è contestata