San Giovanni XXIII | Il Papa del Concilio celebrato l' 11 ottobre

Chi era San Giovanni XXIII. San Giovanni XXIII, nato Angelo Giuseppe Roncalli, è stato il 261º Papa della Chiesa Cattolica, eletto il 28 ottobre 1958. Nacque il 25 novembre 1881 a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, in una famiglia di contadini. La sua umiltà e il suo spirito pastorale lo hanno reso uno dei papi più amati del XX secolo. Il percorso verso la santità. Giovanni XXIII è stato canonizzato il 27 aprile 2014 da Papa Francesco, insieme a Papa Giovanni Paolo II. La sua santità è stata riconosciuta per il suo impegno nel promuovere la pace e l' unità tra i popoli, nonché per la sua apertura verso il mondo moderno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

