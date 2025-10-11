San Gemini gran finale con il corteo storico e la Giostra dell' Arme | boom di visitatori per la festa
Inizia l'ultimo fine settimana della festa Giostra dell'Arme di San Gemini. Il più atteso per gli eventi previsti nel weekend. Sabato 11 ottobre dalle ore 21.30 a Piazza San Francesco si terrà l'esibizione dell’associazione sbandieratori, poi per le vie del borgo il corteo storico con la grande. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: gemini - gran
Grand Hotel San Gemini UNA Esperienze Vai su Facebook
Gran finale per la quinta edizione del Trasimeno Prog Festival - Gran finale perugino per la quinta edizione del Trasimeno Prog Festival. Secondo lanazione.it
Tutto quello che c'è da sapere su Downton Abbey 3: Il Grande Finale (e c'è anche il nuovo trailer) - off, la saga creata da Julian Fellowes si congederà dai suoi fan in tutto il mondo con un ... Segnala wired.it