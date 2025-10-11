San Gemini gran finale con il corteo storico e la Giostra dell' Arme | boom di visitatori per la festa

Inizia l'ultimo fine settimana della festa Giostra dell'Arme di San Gemini. Il più atteso per gli eventi previsti nel weekend. Sabato 11 ottobre dalle ore 21.30 a Piazza San Francesco si terrà l'esibizione dell’associazione sbandieratori, poi per le vie del borgo il corteo storico con la grande. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

