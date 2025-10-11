San Gaudenzo unisce la comunità Tra fede fraternità civiltà e cultura
Non solo una ricorrenza religiosa, ma un momento identitario per l’intera città. Martedì 14 ottobre Rimini onora San Gaudenzo, patrono della città e della diocesi, con una giornata di celebrazioni che intrecciano fede, cultura e impegno civile. La solennità, presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, segnerà anche l’apertura ufficiale del nuovo anno pastorale. Ma la diocesi ha deciso di programmare alcune iniziative, in onore del santo patrono. Si comincia domani, con il tradizionale ‘Concerto per la solennità di San Gaudenzo’, alle 21 al Tempio malatestiano. Giunto alla sua diciottesima edizione, il concerto dal titolo ‘Mozart esultate giubilate’, è promosso dalla diocesi, in collaborazione con la Cappella musicale malatestiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
