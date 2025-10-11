San Donato Summer Game | trionfa la Centrale del 118 nella 1° edizione del Memorial Alessio Rosadi
Arezzo, 11 ottobre 2025 – Sport, amicizia e solidarietà per ricordare un collega speciale: successo di partecipazione e grande energia nei tornei tra i reparti dell’ospedale di Arezzo Una grande festa che ha riunito oltre cento professionisti dell’ospedale di Arezzo in nome dello sport, della solidarietà e del ricordo. Si è conclusa giovedì sera al Circolo Tennis Giotto la 1ª edizione del San Donato Summer Game – Memorial Alessio Rosadi, l’iniziativa che, dopo settimane di sfide appassionanti, ha visto trionfare la Centrale 118 nella finalissima della manifestazione, aggiudicandosi anche il Premio del Pubblico, grazie al sostegno e all’entusiasmo di colleghe, colleghi e amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
