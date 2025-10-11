San Donato Summer Game | trionfa la Centrale del 118 nella 1° edizione del Memorial Alessio Rosadi

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 11 ottobre 2025 –  Sport, amicizia e solidarietà per ricordare un collega speciale: successo di partecipazione e grande energia nei tornei tra i reparti dell’ospedale di Arezzo Una grande festa che ha riunito oltre cento professionisti dell’ospedale di Arezzo in nome dello sport, della solidarietà e del ricordo. Si è conclusa giovedì sera al Circolo Tennis Giotto la 1ª edizione del San Donato Summer GameMemorial Alessio Rosadi, l’iniziativa che, dopo settimane di sfide appassionanti, ha visto trionfare la Centrale 118 nella finalissima della manifestazione, aggiudicandosi anche il Premio del Pubblico, grazie al sostegno e all’entusiasmo di colleghe, colleghi e amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

san donato summer game trionfa la centrale del 118 nella 1176 edizione del memorial alessio rosadi

© Lanazione.it - San Donato Summer Game: trionfa la Centrale del 118 nella 1° edizione del Memorial Alessio Rosadi

In questa notizia si parla di: donato - summer

San Donato Summer Game: sport e solidarietà in ricordo di Alessio Rosadi

San Donato Summer Game: sport e solidarietà in ricordo di Alessio Rosadi

san donato summer gameSan Donato Summer Game: trionfa la Centrale del 118 nella 1° edizione del Memorial Alessio Rosadi - Sport, amicizia e solidarietà per ricordare un collega speciale: successo di partecipazione e grande energia nei tornei tra i reparti dell’ospedale di Arezzo ... Scrive lanazione.it

San Donato Summer Game: sport e solidarietà in ricordo di Alessio Rosadi - Oltre cento professionisti sanitari dell’ospedale di Arezzo uniti in un’iniziativa che celebra lo spirito di squadra e la memoria del collega scomparso Arezzo, 16 settembre 2025 – Un torneo sportivo ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: San Donato Summer Game