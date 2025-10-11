"Sono molto contento e felice di avere rinnovato il contratto con la Samb ". Parole al miele quelle di Amadou Konatè, rilasciate ai microfoni della Nuova Riviera nel corso del magazine Venerdì Samb. "Avrò – aggiunge – l’opportunità di crescere ancora e di continuare a migliorare con la maglia rossoblù. Devo comunque ringraziare mister Palladini e il diesse De Angelis che hanno deciso di presentarmi questo prolungamento di contratto. Quando le cose funzionano non si deve toccare nulla, ma continuare nella strada intrapresa". Konatè finora è stata una delle belle sorprese in casa Samb. Nonostante l’infortunio occorsogli contro il Forlì, al rientro l’attaccante spagnolo si è fatto subito sentire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Samb, rinnovato il contratto a Konatè: "Il calore dei tifosi è impressionante"