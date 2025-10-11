Salvini promette indennizzi Gozzoli | Ok ma si faccia presto
In merito ai bandi delle concessioni sul demanio marittimo, le dichiarazioni fatte dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, hanno cambiato le carte in tavola. Mentre tutti i sindaci dei comuni costieri si stavano già preparando per definire i criteri con cui pubblicare le evidenze pubbliche, l’intervento di Matteo Salvini al Ttg di Rimini cambia tutto. Il ministro in sostanza ha detto di non pubblicare i bandi, perché la sua volontà, condivisa in primis dagli stessi balneari, è quella di garantire un indennizzo agli attuali concessionari, qualora perdano nel 2027 la concessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: salvini - promette
Lavori sulla Siena-Grosseto, il ministro Salvini promette: “La fine tra un anno e mezzo”
Il via libera al Ponte sullo Stretto. Salvini promette: “Cantieri tra settembre e ottobre”. E annuncia: “Ci sarà una metropolitana”
Giorgia al Meeting di Rimini: racconta un’Italia che non c’è e raccoglie l’ovazione dei popolo di Cl. Intanto Salvini fa campagna elettorale e promette il Ponte, rottamazioni e meno tasse
Balneari, Salvini promette indennizzi e nuove regole sulle concessioni: la Calabria tra le regioni in crescita - X Vai su X
Ore contate per l'Ex Caserma Occupata dopo i fatti contro Salvini? Pazzaglia promette sgombero entro l'anno se sarà eletto - facebook.com Vai su Facebook
Salvini promette indennizzi. Gozzoli: "Ok, ma si faccia presto" - Il ministro ha chiesto ai sindaci di non far partire le gare per le concessioni demaniali in attesa di un decreto. Da ilrestodelcarlino.it
Concessioni. Salvini: battaglia per indennizzi, i comuni aspettino il decreto - C'era attesa questa mattina alla Fiera di Rimini per l'arrivo al TTG del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini chiamato a fare chiarezza sull'annosa questione delle concessioni demaniali e sull ... Da msn.com