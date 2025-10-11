Salvini promette indennizzi Gozzoli | Ok ma si faccia presto

In merito ai bandi delle concessioni sul demanio marittimo, le dichiarazioni fatte dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, hanno cambiato le carte in tavola. Mentre tutti i sindaci dei comuni costieri si stavano già preparando per definire i criteri con cui pubblicare le evidenze pubbliche, l’intervento di Matteo Salvini al Ttg di Rimini cambia tutto. Il ministro in sostanza ha detto di non pubblicare i bandi, perché la sua volontà, condivisa in primis dagli stessi balneari, è quella di garantire un indennizzo agli attuali concessionari, qualora perdano nel 2027 la concessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

