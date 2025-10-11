Salute Mentale Sanitaria | Oms Un Medico e Infermiere su Tre Soffre di Depressione in Europa
Salute Mentale Sanitaria: Oms Europa Lancia l’Allarme, Medici e Infermieri al Limite. Un quadro allarmante emerge dai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Europa sulla salute mentale del personale sanitario. Secondo l’indagine MeND, la più ampia mai condotta in Europa su oltre 90mila operatori di 29 Paesi, un medico e un infermiere su tre soffre di depressione, e uno su dieci arriva a pensare al suicidio. Numeri shock che evidenziano una vera e propria crisi della sicurezza sanitaria, come sottolineato da Kluge (Oms). Le Cause di una Crisi Profonda: Violenza, Orari e Precarietà. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
