Salute Mentale Sanitaria | Oms Un Medico e Infermiere su Tre Soffre di Depressione in Europa

Gbt-magazine.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salute Mentale Sanitaria: Oms Europa Lancia l’Allarme, Medici e Infermieri al Limite. Un quadro allarmante emerge dai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Europa sulla salute mentale del personale sanitario. Secondo l’indagine MeND, la più ampia mai condotta in Europa su oltre 90mila operatori di 29 Paesi, un medico e un infermiere su tre soffre di depressione, e uno su dieci arriva a pensare al suicidio. Numeri shock che evidenziano una vera e propria crisi della sicurezza sanitaria, come sottolineato da Kluge (Oms). Le Cause di una Crisi Profonda: Violenza, Orari e Precarietà. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

salute mentale sanitaria oms un medico e infermiere su tre soffre di depressione in europa

© Gbt-magazine.com - Salute Mentale Sanitaria: Oms, Un Medico e Infermiere su Tre Soffre di Depressione in Europa

In questa notizia si parla di: salute - mentale

Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma

Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"

Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"

salute mentale sanitaria omsL’ASL CN2 partecipa alla " Giornata Mondiale della Salute Mentale" [FOTO] - La giornata, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della salute mentale e di ridurre lo stigma spesso associato ai di ... Scrive targatocn.it

salute mentale sanitaria omsMedici e infermieri in crisi: «Uno su tre è depresso, uno su dieci pensa al suicidio». Allarme dell'Oms sulla salute mentale - L'Organizzazione mondiale della sanità, regione Europa, lancia il rapporto «Healing Hands – Hurting Minds» (Mani che curano, menti che soffrono), la più ampia indagine mai condotta sulla salute mental ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salute Mentale Sanitaria Oms