Salt Bae ristoranti in crisi e conti in rosso E il locale di Milano divide

È diventato un personaggio iconico, ma la crisi si è fatta sentire nei suoi ristoranti: il locale della città meneghina attira ancora molti clienti, ma anche tante critiche.

Salt Bae è caduto in disgrazia, vittima della sua arroganza: negli Usa hanno chiuso 5 dei suoi 7 ristoranti (As)

“Mai un giorno libero in 14 anni, a volte dormivo su una sedia. I miei ristoranti sono casa, non ne ho una”: Salt Bae si racconta

Salt Bae, le accuse di assumere solo uomini e i ristoranti in perdita. Parla il macellaio turco che apre a Milano: «Cosa fa Bocelli quando mi tocca la mano»

“Perdite per 5,4 milioni e ristoranti chiusi, tutta colpa della bistecca da 1500 euro e delle recensioni negative”: l’impero di Salt Bae è in crisi - L'impero di Salt Bae è in crisi con perdite di 5,4 milioni di sterline e la chiusura di cinque ristoranti negli Stati Uniti ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Salt Bae, il crollo dell'impero: perdite da oltre 7 milioni di dollari e ristoranti chiusi. Boom di recensioni negative - Era probabilmente inevitabile che la gente si stancasse dello chef diventato famoso sui social media e dei suoi ... Secondo leggo.it