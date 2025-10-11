Salerno si prepara alla terza edizione di Panettone d’Artista
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Salerno “Panettone d’Artista”, il festival che celebra il panettone artigianale e le eccellenze della pasticceria d’autore del Sud Italia. La terza edizione si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 nella suggestiva cornice della Stazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Capodanno 2026, Salerno si prepara: caccia al big per il concerto in Piazza della Libertà
Luci d'Artista Salerno. Shane Ivers · Christmas Spirit. Salerno si prepara a risplendere! In Piazza Sant'Agostino sono iniziati i lavori di montaggio delle "Matite d'Artista", una delle nuove installazioni protagoniste dell'edizione 2025/2026 di Luci D'Artista.
LUCI E CORSO, DOPPIA LUCE PER SALERNO Salerno si prepara a brillare di nuovo: le Luci d'Artista tornano a novembre, tra novità e tradizione. Il calendario ufficiale...
Parte dal Liceo Tasso di Salerno la terza edizione di “Non fare lo sbronzo” - Prende ufficialmente il via mercoledì 1° ottobre alle ore 9:30, presso il Liceo Torquato Tasso di Salerno, la terza edizione del progetto “Non fare lo sbronzo ... Scrive msn.com
“Non fare lo sbronzo”: al via a Salerno il progetto per la sicurezza, legalità e rispetto ambientale - Parte la terza edizione di “Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente e la città” a Salerno, un progetto di educazione rivolto a 22 plessi scolastici ... Segnala infocilento.it