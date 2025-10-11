Salerno si prepara alla terza edizione di Panettone d’Artista

Salernotoday.it | 11 ott 2025

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a SalernoPanettone d’Artista”, il festival che celebra il panettone artigianale e le eccellenze della pasticceria d’autore del Sud Italia. La terza edizione si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 nella suggestiva cornice della Stazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

