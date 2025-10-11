Salerno scontri in autostrada tra tifosi della Casertana e del Catania | traffico bloccato

Ilmattino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri tra tifosi della Casertana e del Catania, incrociatisi sull'autostrada di Salerno, all'altezza di San Mango. I catanesi scendevano da Giugliano, i casertani salivano da Picerno.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

salerno scontri in autostrada tra tifosi della casertana e del catania traffico bloccato

© Ilmattino.it - Salerno, scontri in autostrada tra tifosi della Casertana e del Catania: traffico bloccato

In questa notizia si parla di: salerno - scontri

Scontri al porto di Salerno, Imma Vietri (FdI): "Chi invoca la pace non può usare la violenza"

Corteo per Gaza, la Federazione Sindacale di Polizia fa chiarezza sugli scontri al porto di Salerno

salerno scontri autostrada tifosiScontri a Napoli, non si placano le polemiche: "A Salerno 4 mesi per 4 sediolini, e ora?" - Sporting Lisbona di Champions League dal punto di vista dell’ordine pubblico: le due tifoserie – due gruppi composti di alcune decine di persone, almeno ... Scrive tuttosalernitana.com

Scontri sull’autostrada A12. In arrivo un altro Daspo. Linea dura del questore - Si tratta di un tifoso rossonero 49enne: per cinque anni l’obbligo di firma ad ogni incontro della Lucchese. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Scontri Autostrada Tifosi