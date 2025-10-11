Salerno rapina in sala scommesse | sequestrato un dipendente Arrestati 2 uomini

I malviventi, armati di pistola a salve e con auto rubata, hanno chiuso la saracinesca dell’attività nel centro di Salerno. L’intervento congiunto di carabinieri e polizia ha liberato l’ostaggio e permesso di bloccare i rapinatori. Serata di paura ieri in via Raffaele Mauri, a Salerno, a pochi passi dal comando provinciale dei carabinieri, dove due . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Salerno, rapina in sala scommesse: sequestrato un dipendente. Arrestati 2 uomini

