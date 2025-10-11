Salerno rapina in sala scommesse | arrestati due uomini dopo il sequestro del dipendente
Sequestrano dipendente di una sala scommesse per poi costringerlo a consegnare l’intero incasso della giornata. Due uomini armati di pistola si sono introdotti all’interno dell’attività per compiere una rapina. I fatti sono accaduti nella serata di ieri a Salerno, in via Raffaele Mauri, proprio di fronte al comando provinciale dei Carabinieri. Salerno, rapina in sala . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Salerno, rapina in sala scommesse: sequestrato un dipendente. Arrestati 2 uomini - I malviventi, armati di pistola a salve e con auto rubata, hanno chiuso la saracinesca dell’attività nel centro di Salerno ... Lo riporta 2anews.it
Rapina a mano armata in un centro scommesse a Salerno. Arrestati due uomini in flagranza di reato - Ieri sera, nell’orario di chiusura, due uomini di Salerno si sono introdotti in un centro scommessa della zona Mercatello per tentare una rapina a mano armata. Da ondanews.it