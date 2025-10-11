Salerno al via il 10° Corso TPM Campania sulla donazione e il prelievo di organi e tessuti

Dal 13 al 15 ottobre al Grand Hotel Salerno si terrà il 10° Corso TPM Campania per coordinatori alla donazione e al prelievo di organi e tessuti, promosso dal Centro Regionale Trapianti Campania. L'incontroL’iniziativa riunirà oltre cento professionisti tra medici, infermieri e coordinatori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

