Salario minimo a Zola Predosa | è il primo Comune della provincia di Bologna

Zola Predosa è il primo comune della provincia di Bologna ad approvare un salario minimo a livello locale. La misura, inserita nel C (il Catalogo Unico delle Politiche comunali) e già prevista nel programma elettorale della lista Zola Riformista, è stata approvata ufficialmente oggi, 11 ottobre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: salario - minimo

“Re Carlo paga poco (salario minimo) e ha richieste assurde sul colore delle rose e le dimensioni della frutta”: pioggia di dimissioni dei giardinieri

Schlein,io premier?Subito sanità,salario minimo,aiuti a famiglie

Salario minimo, reddito di cittadinanza regionale e acqua pubblica: il Movimento Cinque Stelle detta le priorità

Fratoianni (AVS) a #Lucca: "Salario minimo regionale e lotta alle disuguaglianze le nostre priorità" #Avs #Regionali #Toscana - X Vai su X

Grazie Presidente per queste belle parole. Sono stati 5 anni intensi in cui abbiamo migliorato la Toscana con leggi come il fine vita, lo psicologo di base, il salario minimo regionale, i consorzi industriali. Ma non è finita, il 12 e il 13 ottobre possiamo scegliere al - facebook.com Vai su Facebook

Salario minimo, parte raccolta firme on line delle opposizioni. Sito in tilt: «Troppi accessi» - »: la segretaria del Pd Elly Schlein ha presenato così il lancio sui social della raccolta firme sul salario ... Segnala ilsole24ore.com

Salario minimo, botta e risposta tra Fornero e Telese. “9 euro sono un po’ troppi, forse meglio 7 oppure 8”. “Addirittura?” - Botta e risposta a In Onda Estate (La7) tra l’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero e uno dei conduttori della trasmissione, Luca Telese, sul salario minimo. Si legge su ilfattoquotidiano.it