Salario minimo a Zola Predosa | è il primo Comune della provincia di Bologna

Zola Predosa è il primo comune della provincia di Bologna ad approvare un salario minimo a livello locale. La misura, inserita nel C (il Catalogo Unico delle Politiche comunali) e già prevista nel programma elettorale della lista Zola Riformista, è stata approvata ufficialmente oggi, 11 ottobre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

