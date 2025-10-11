Musica, sport, comicità e magia, ma anche mostre d’arte e fuochi d’artificio, oltre al ricordo delle tradizioni culinarie del territorio con castagnate e buseca in piazza. Brianza in festa questo weekend con sagre e appuntamenti tradizionali. Oggi a Giussano aprirà i battenti la Festa di Birone, organizzata dalla parrocchia della frazione in collaborazione col Comune. A dare il via alle iniziative sarà, stasera alle 21 nella parrocchia di Santo Stefano, il concerto a ingresso libero del Coro interculturale Elikya, formato da una cinquantina di elementi tra cantanti e strumentisti di nazionalità diverse, provenienti dalla Cina, dal Camerun, dal Congo, dall’Ecuador e dal Brasile, oltre che da italiani di diverse regioni e da profughi di Paesi dell’Africa subsahariana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sagre d'autunno, weekend di festa. Mostre d'arte, trippa e castagnate