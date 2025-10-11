Sagra dei Funghi di Cusano Mutri sequestrati oltre 60 chili di alimenti non tracciabili

Task force della Polizia di Stato e dell'Asl di Benevento scopre gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali. Sanzioni per 5.000 euro agli esercizi inadempienti Proseguono i controlli alla Sagra dei Funghi di Cusano Mutri. Una task force composta da personale della

Controlli alla 'Sagra dei Funghi' di Cusano Mutri: sequestrati 60 kg di alimenti e sanzioni per 5mila euro - sanitarie, carenze nella sicurezza sul lavoro e alimenti privi di tracciabilità: è questo l'esito dei controlli effettuati nel corso della tradizionale Sagra dei Funghi da una ta

Cusano Mutri, lavoratori irregolari durante la sagra - Trovate 12 posizioni non regolari, denunciate all'Autorità giudiziaria 4 persone.