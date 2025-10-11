Sacchi | I club non sempre fanno il bene della Nazionale Ho fiducia ma il nome non conta

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex ct: "Ho buone sensazioni e mi fido di Gattuso e del gruppo che sta creando. Però se andiamo in Estonia e pensiamo di vincere soltanto perché noi siamo l'Italia, commettiamo un grave errore. Kean e Retegui ben assortiti, ma il blasone va ignorato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sacchi i club non sempre fanno il bene della nazionale ho fiducia ma il nome non conta

© Gazzetta.it - Sacchi: "I club non sempre fanno il bene della Nazionale. Ho fiducia ma il nome non conta"

In questa notizia si parla di: sacchi - club

sacchi club fanno beneSacchi: "I club non sempre fanno il bene della Nazionale. Ho fiducia ma il nome non conta" - Però se andiamo in Estonia e pensiamo di vincere soltanto perché noi siamo l'Italia, commettiamo un grave errore. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sacchi Club Fanno Bene