Sacchi categorico | Non voglio nemmeno immaginare che l’Italia non possa qualificarsi per il Mondiale Poi fa i complimenti all’ex Juventus!

Sacchi, ex allenatore, ha parlato così dell’Italia nel giorno del match contro l’Estonia di qualificazioni ai Mondiali 2026. Arrigo Sacchi, il “Profeta di Fusignano”, sta vivendo il momento della Nazionale italiana con un grande coinvolgimento. Da ex commissario tecnico, coordinatore delle nazionali giovanili e da eterno innamorato del calcio, Sacchi esclude categoricamente un’Italia fuori dal prossimo Mondiale. Dopo le delusioni del 2018 e 2022, per lui mancare la qualificazione sarebbe « imperdonabile ». Eppure, nonostante la delicatezza del momento, il suo ottimismo traspare in ogni parola, soprattutto quando si parla del nuovo corso targato Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sacchi categorico: «Non voglio nemmeno immaginare che l’Italia non possa qualificarsi per il Mondiale». Poi fa i complimenti all’ex Juventus!

