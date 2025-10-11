Sabato di sangue strade morti e feriti

22.26 Un sabato di sangue sulle strade:diversi incidenti mortali e strage di giovavani: 7 i morti e 4 erano ventenni. Nel Ferrarese in un violento impatto tra 2 auto è morta una donna di 41 anni e 2 ragazzi di 19 e 27 anni, feriti 2 amici in auto con i ragazzi. Nel Bergamasco in un frontale tra vetture è morta una 23enne.Un 25enne è morto nel Milanese travolto sulla sua bici da un' auto pirata.Nel Parmense ciclista 33enne è morto sul colpo urtato da un'auto. Nel Pesarese un motociclista 41enne è morto dopo un incidente con una vettura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it