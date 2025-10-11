Sab Group al debutto In casa con la Sabini
Il campionato 2025-26 di serie B maschile di pallavolo si appresta a prendere il via. Oggi pomeriggio con fischio di inizio del match alle 17.30 la Sab Group Rubicone debutterà infatti davanti al proprio pubblico ospitando la Sabini Castelferretti al Palasport di San Mauro. Dopo settimane di intensa preparazione, il confermato allenatore dei gialloblù Stefano Mascetti traccia un bilancio del lavoro svolto nel precampionato. "Dell’anno scorso – dice – sono rimasti cinque giocatori, perciò siamo un cantiere aperto. I ragazzi stanno lavorando bene, cercando di trovare piano piano la propria conformazione di squadra e di gruppo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
