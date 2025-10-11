SPERANZE – Un futuro a 5G corto dedicato al Papa e ai Papaboys

Roma, 11 ott. (askanews) – Dopo i progetti “Karol – Và nel mondo con amore, fa sentire la tua voce”, dedicato a S. Giovanni Paolo II per la sua canonizzazione, “Francesco – Una rete per la fede”, per il Giubileo Straordinario della Misericordia e “Mi passi un po’ di pace?”, alla luce del conflitto tra Russia e Ucraina, Saint Production srl in collaborazione con MPM Management Productions srl hanno ideato, in occasione del Giubileo Ordinario del 2025 “Pellegrini di speranza”, un nuovo cortometraggio: “S. PER AN. ZE. – Un futuro a 5G”. Prodotto da Maria Paola Migliassi, il corto è stato pensato come sprone specie per i giovani ad avere fiducia, speranza per gli scoraggiati, mano che si porge e rialza chi è caduto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it