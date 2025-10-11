Rutelli dalla Gruber | Stimo Meloni per la sua lunga storia politica L’opposizione? Non esiste

A volte ritornano. In grande spolvero Francesco Rutelli ricompare sul piccolo schermo ospite di Otto e mezzo La7 e non risparmia critiche al Nazareno. Si parte con le ultime pesanti sconfitte del campo largo nelle Marche e in Calabria. Perché perdono? Semplice, “perché l’opposizione – dice l’ex sindaco di Roma – non esiste”. Lili Gruber insiste ma il salvataggio è impossibile. Elly Schlein non ne azzecca una e il Pd non ha visione, questa la morale rutelliana. Rutelli: l’opposizione non esiste, Meloni è fortunata. “La segretaria non mi ha mai contattato – dice Rutelli – il centrosinistra è una coalizione, quindi credo che farà le primarie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rutelli dalla Gruber: “Stimo Meloni per la sua lunga storia politica. L’opposizione? Non esiste”

In questa notizia si parla di: rutelli - gruber

Gianfranco Fini si infuria con Lilli Gruber su Meloni, Kirk e destra: “La chiudiamo dopo in privato” - Mezz’ora di botta e risposta sfrenato e senza tregua: è il bilancio dell’ospitata di Gianfranco Fini, ex presidente della Camera e già leader di Alleanza Nazionale, nella trasmissione condotta ogni se ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

"Non può dirsi super-partes". Fini difende Meloni e gela la Gruber. E lei gli toglie la parola - Lo schema Lilli Gruber è tanto semplice quanto consolidato: prendere un ospite considerato “di destra”, tramortirlo di domande e ospiti di sinistra e, ovviamente, evidenziare tutte le possibili ... Scrive ilgiornale.it