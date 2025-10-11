Se cercate un manga che possa unire in maniera perfetta lo slice of life e il fantasy Star Comics ha il titolo che fa al caso vostro: RuriDragon di Masaoki Shindo. Un’opera serializzata a partire dal 2022 in Giappone prima su Shonen Jump e ora su Shonen Jump+, dopo una lunga pausa dell’autore per motivi di salute. Conta all’attivo tre volumi, ma sta riscuotendo un grande successo in patria ed è uscito da pochissimo anche in Italia il primo volume. Regular Variant Amazon Cambiamenti inaspettati. Una mattina Ruri si sveglia e si ritrova improvvisamente due corna in testa. Sua madre le rivela quindi che suo padre è in realtà un drago e forse la sua duplice natura sta iniziando a manifestarsi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - RuriDragon 1 – Un ottimo incontro tra slice of life e fantasy