RUMOR Xbox Next | Il Successore di Series X S Prende Forma Lancio Nel 2027 e Specifiche Tecniche in Anteprima

Il futuro di Xbox inizia a delinearsi all’orizzonte. Secondo le ultime voci che circolano online, la prossima generazione di console Microsoft, soprannominata per ora “Xbox Next”, avrebbe come obiettivo una finestra di lancio per il 2027. La Fonte dei Rumors e la Finestra di Lancio. Il rumor proviene da un nuovo video pubblicato dal canale YouTube Moore’s Law is Dead (MLID), una fonte che in passato si è distinta per aver anticipato con precisione dettagli su PlayStation 5 Pro e sull’upscaler PSSR di Sony. Secondo quanto riportato, Microsoft starebbe discutendo apertamente con i suoi partner il target del 2027 per il lancio della nuova console. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net