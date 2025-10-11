Rugby Serie A Elite Maschile | al via il campionato
Biella debutta in casa contro le Fiamme Oro, Viadana sfida Mogliano in diretta Rai. Derby emiliano Colorno-Valorugby, domenica Rovigo-Lyons e Vicenza-Petrarca. Inizia la corsa allo scudetto 2026. È tutto pronto per il ritorno del grande rugby italiano. Ieri gli staff tecnici hanno reso note le prime formazioni ufficiali e la Serie A Elite Maschile 202526 è pronta a partire con la prima giornata nel weekend dell’ 11 e 12 ottobre. Nove squadre al via e un obiettivo comune: provare a togliere il tricolore dalle maglie della Femi-CZ Rovigo, campione d’Italia in carica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
