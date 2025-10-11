Rugby Serie A 2025-2026 | risultati e classifica della prima giornata Valorugby a valanga

Prima giornata per la Serie A Elite Maschile di rugby: in scena tre delle cinque partite in questo sabato, le restanti domani alle 15.30. Successi netti per Viadana, in casa sul Mogliano, e Valorugby, che domina la trasferta a Colorno. Vincono anche le Fiamme Oro in trasferta a Biella, con i padroni di casa che prendono un punto bonus. Andiamo a scoprire tutti i risultati e la classifica. Serie A Elite Maschile PRIMA GIORNATA 11.10.25 Biella Rugby Club v Fiamme Oro Rugby 24-36 (1-5) Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby 35-22 (5-0) HBS Colorno v Valorugby Emilia 3-59 (0-5) 12.11.25 – ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Serie A 2025-2026: risultati e classifica della prima giornata. Valorugby a valanga

