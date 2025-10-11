Rubato il furgone della parrocchia | la polizia lo ritrova a 500 chilometri di distanza

Il furgone rubato a San Nicolò (Argenta) e ritrovato a 500 chilometri di distanza. Nel pomeriggio di giovedì 9, gli agenti della polizia nella zona di Frosinone, in seguito alla nota diramata dalla Sala operativa della Questura, su segnalazione di un poliziotto libero dal servizio. Il collega. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Frosinone: la Polizia di Stato restituisce furgone rubato alla Parrocchia di Argenta, in provincia di Ferrara; arrestato un 34enne umbro e denunciato un 49enne frusinate.

Furgone rubato alla Parrocchia di Argenta a Frosinone, la polizia lo recupera e lo restituisce - Frosinone – Ieri pomeriggio, personale della Polizia di Stato è intervenuto nella parte bassa del capoluogo, in seguito alla ...

Perugia, rubano il furgone della parrocchia e lo usano in città: un arresto e una denuncia - Un arresto e una denuncia a Perugia: due uomini fermati per ricettazione, furgone rubato restituito alla parrocchia di Argenta.