Rubato il furgone della parrocchia | la polizia lo ritrova a 500 chilometri di distanza

Ferraratoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il furgone rubato a San Nicolò (Argenta) e ritrovato a 500 chilometri di distanza. Nel pomeriggio di giovedì 9, gli agenti della polizia nella zona di Frosinone, in seguito alla nota diramata dalla Sala operativa della Questura, su segnalazione di un poliziotto libero dal servizio. Il collega. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rubato - furgone

Furgone in avaria sull'A14 a Petacciato, polizia lo nota e scopre un maxi furto: tonnellate di rame rubato

I ragazzi fermati su un furgone carico di 15 quintali di rame rubato

Furto in due aziende a Pavia di Udine, i ladri lasciano il furgone rubato

rubato furgone parrocchia poliziaFurgone rubato alla Parrocchia di Argenta a Frosinone, la polizia lo recupera e lo restituisce - Frosinone – Ieri pomeriggio, personale della Polizia di Stato è intervenuto nella parte bassa del capoluogo, in seguito alla ... Come scrive ilpuntoamezzogiorno.it

rubato furgone parrocchia poliziaPerugia, rubano il furgone della parrocchia e lo usano in città: un arresto e una denuncia - Un arresto e una denuncia a Perugia: due uomini fermati per ricettazione, furgone rubato restituito alla parrocchia di Argenta. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Rubato Furgone Parrocchia Polizia