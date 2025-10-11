Rottura Trump – Xi | massicci dazi in arrivo e il no al vertice in Corea Giù le Borse
Rottura Trump – Xi: massicci dazi in arrivo e il no al vertice in Corea
Dazi, Trump: «Cina ostile, tariffe aggiuntive del 100% dal primo novembre». Rottura con Xi, Wall Street affonda
Donald Trump torna a parlare con Elon Musk. Il presidente Usa e il magnate, dopo la rottura dei mesi scorsi, sono stati inquadrati mentre conversavano seduti vicini durante la commemorazione di Charlie Kirk, allo stadio di Glendale. Elon Musk, ha anche sc Vai su Facebook
Dazi, Trump: «Cina ostile, tariffe aggiuntive del 100% dal primo novembre». Rottura con Xi, Wall Street affonda - Il gioco di Donald Trump con le tariffe non sembra volersi fermare e ieri le sue nuove minacce verso la Cina e la possibilità di cancellare il suo incontro con Xi Jinping, in un momento ... ilmattino.it scrive
Trump minaccia la Cina: “È ostile, dazi ulteriori del 100%”. E cancella l’incontro con Xi - La risposta del presidente Usa alla stretta di Pechino sull’export delle terre rare e alla tassa sulle navi americane nei porti del Dragone ... Scrive repubblica.it