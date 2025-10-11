Rottamazione-quater online i moduli di pagamento per il 2026
(Adnkronos) – Nuovo servizio web di Agenzia delle entrate-Riscossione per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate. Il servizio, si legge in una nota, è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
rottamazione - quater
