Rottamazione-quater online i moduli di pagamento per il 2026

Periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nuovo servizio web di Agenzia delle entrate-Riscossione per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate. Il servizio, si legge in una nota, è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: rottamazione - quater

