Rotondi Dc | Sulla scheda ritorna la Democrazia Cristiana a sostegno di Cirielli

Tempo di lettura: < 1 minuto “La Democrazia Cristiana si presentò per l’ultima volta in Campania, nel 1993, alle elezioni comunali di Napoli. Tornerà sulla scheda elettorale molti anni dopo, nelle elezioni regionali della Campania del 2005, con un nuovo simbolo, a sostegno della mia candidatura a presidente della Regione. Da allora la Democrazia Cristiana é stata sempre presente in parlamento e nella società. Oggi si presenta ancora una volta in Campania, con una propria lista a sostegno di Edmondo Cirielli presidente della regione Campania. Oggi la corsa é iniziata con una conferenza stampa a Napoli del candidato presidente, a cui abbiamo partecipato con entusiasmo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rotondi (Dc): “Sulla scheda ritorna la Democrazia Cristiana a sostegno di Cirielli”

In questa notizia si parla di: rotondi - scheda

Paola Rotondi - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Rotondi (Dc) prepara una sua lista. E su Cirielli: “Non ha obbligo dimissioni” - “Che la campagna elettorale abbia a cominciare in Campania: non è obbligatorio che Cirielli si dimetta da viceministro, nè che spieghi cosa farà in caso di sconfitta perché il nostro ... corriereirpinia.it scrive

“Ma perché non fate come Avs?”. Rotondi racconta i consigli di Lollobrigida ai Dc divisi - Rotondi e Cuffaro cercano un'intesa per riunire la galassia ex democristiani sotto un unico simbolo, con l'appoggio di Cesa e l'attenzione di FdI e Lollobrigida. Secondo ilfoglio.it