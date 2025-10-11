Rotary Club Valle Telesina | una nuova casa tra storia eleganza e futuro

Tempo di lettura: 2 minuti Una serata destinata a rimanere impressa nella storia del Rotary Club Valle Telesina, quella svoltasi ieri presso il prestigioso Grand Hotel di Telese Terme. In un clima di entusiasmo e solennità, il Club ha celebrato un importante traguardo: la sigla dell’accordo che sancisce il Grand Hotel Telese come nuova sede sociale. A firmare simbolicamente l’intesa sono stati il Presidente del Rotary Club Valle Telesina Avv. Ferdinando Ceglia e il Direttore della storica struttura, Dott. Giuseppe Pecoraro, suggellando un legame tra istituzioni che condividono valori comuni di accoglienza, cultura e servizio alla comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rotary Club Valle Telesina: una nuova casa tra storia, eleganza e futuro

In questa notizia si parla di: rotary - club

Il Rotary Club Valle Telesina inaugura ‘Orgoglio ed Armonia’, scultura simbolo di arte e comunità - Una serata indimenticabile ha visto il Rotary Club Valle Telesina protagonista di un evento che ha saputo fondere i più alti valori rotariani con la celebrazione dell’arte e della convivialità. Riporta ntr24.tv