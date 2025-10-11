Rossi difende la sua Rai | Ascolti record ma nessuno lo scrive È la più plurale mai esistita

“La Rai è una sorta di hub industriale centrale nella vita del nostro paese, un’azienda che produce ricchezza, produce lavoro e che consente di mantenere in vita intere filiere dell’industria culturale”, spiega Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai intervistato da Salvatore Merlo alla Festa dell'Ottimismo. “Parliamo non solamente del cinema, non parliamo solamente della fiction, non parliamo solamente del mondo dell’animazione, ma anche di tutto una serie di indotti legati all’industria culturale italiana e alla sua capacità di raccontare se stessa nel mondo”. Rossi sottolinea la differenza tra servizio pubblico e broadcaster commerciale: “La Rai in quanto servizio pubblico svolge una partita e un campionato diverso rispetto a un broadcaster commerciale, perché è l’azienda in questo momento che con le minori risorse pubbliche in Europa produce la maggior quantità di contenuti anche esportabili a livello europeo ”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Rossi difende la sua Rai: "Ascolti record ma nessuno lo scrive. È la più plurale mai esistita"

