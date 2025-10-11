Rossi contro Marquez ci risiamo | tutta colpa di Bagnaia
Valentino Rossi e Marc Marquez hanno di certo rappresentato uno dei confronti sportivi più accesi della storia dello sport. Valentino Rossi e Marc Marquez, prima amici e poi nemici. Anche se ad alti livelli insieme hanno lottato per pochi anni, visto e considerando che quando lo spagnolo ha raggiunto l’apice l’italiano era già ampiamente entrato nella seconda fase della sua carriera, i due nel 2015 si sono sfidati a viso aperto e proprio in quell’annata è nata una rivalità davvero carica di tensione. L’apice è stato probabilmente raggiunto a Sepang, con quella gara che ha lanciato Jorge Lorenzo verso il quinto mondiale in carriera conquistato a Valencia qualche settimana dopo. 🔗 Leggi su Sportface.it
