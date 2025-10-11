Rosa Chemical e gli incontri segreti notturni con una famosa attrice | ecco di chi si tratterebbe

Ilgiornale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è chi parla di irrefrenabile passione e chi invece di una semplice trovata pubblicitaria per attirare l'attenzione ulteriormente su Ballando con le Stelle, programma televisivo che vede il cantante tra i partecipanti dell'edizione 2025: qualunque sia l'origine del gossip che sta impazzando nelle scorse ore, i protagonisti sono Rosa Chemical e la figlia del compianto Giuliano Gemma Vera. A diffondere per primo la notizia di questa presunta relazione esplosa tra i due è stato Alberto Dandolo su Oggi. Stando a questa indiscrezione, quindi, il rapper avrebbe voltato pagina dopo la fine della sua storia con la tiktoker Linda Stabilini per frequentare, pare in gran segreto, l'attrice Vera Gemma, 55 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

rosa chemical e gli incontri segreti notturni con una famosa attrice ecco di chi si tratterebbe

© Ilgiornale.it - Rosa Chemical e gli incontri segreti notturni con una famosa attrice: ecco di chi si tratterebbe

In questa notizia si parla di: rosa - chemical

Rosa Chemical a Ballando con le Stelle 2025

Ballando con le stelle, Rosa Chemical scende in pista

Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: perché chi sono i concorrenti confermati

rosa chemical incontri segretiRosa Chemical e gli incontri segreti notturni con una famosa attrice: ecco di chi si tratterebbe - Secondo quanto riferito da Oggi, tra il cantante e la figlia di Giuliano Gemma Vera sarebbe scoppiata la passione ... Si legge su ilgiornale.it

rosa chemical incontri segretiRosa Chemical: Polyamorian löytäminen nykyaikaisissa parisuhteissa - Rosa Chemical condivide la sua visione innovativa dell'amore e delle relazioni in un contesto di poliamore, esplorando dinamiche affettive aperte e inclusività. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Rosa Chemical Incontri Segreti