Roma uomo ucciso a coltellate | fermato un sospettato a Grotta Rossa

Nella notte un uomo di 39 anni, di origini senegalesi, è stato ucciso a coltellate in Largo Sperlonga, in zona Grotta Rossa a Roma. La polizia ha fermato un uomo. L’aggressione durante una lite con la compagna. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la vittima (un senegalese di 39 anni), mentre stava litigando con la compagna in strada, è stata aggredita con un coltello. Immediatamente soccorso da personale del 118, è stato trasportato all’ospedale San Pietro dove è deceduto. L’aggressore fermato dalla Polizia di Stato. L’aggressore è stato individuato poco dopo dalla Polizia di Stato. Attualmente è in stato di fermo in questura, dove gli investigatori stanno sentendo anche tre testimoni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
