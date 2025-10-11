Roma | ucciso in strada a Grottarossa dopo una lite con la fidanzata fermato un 44enne

Roma, 11 ott – Tragedia all’alba nel quartiere Grottarossa, a Roma. Un uomo di 39 anni, di origine senegalese, è stato ucciso a coltellate in strada dopo una lite con la fidanzata. L’aggressione è avvenuta intorno alle 7:00 del mattino in largo Sperlonga, dove la coppia stava discutendo animatamente. Secondo le prime ricostruzioni, nel corso della lite un terzo uomo, di 44 anni e originario di Capo Verde, sarebbe intervenuto accoltellando il 39enne. La vittima, gravemente ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Pietro, ma è deceduta poco dopo l’arrivo a causa delle profonde ferite riportate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

