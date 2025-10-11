Roma Trastevere | ventenne scomparso vuole vivere in strada
Un ventenne ha abbandonato di notte la sua casa di Trastevere dove viveva con la madre (il padre è morto undici anni fa). La donna ha presentato denuncia di scomparsa alle autorità di polizia. Il giovane avrebbe espresso l’intenzione di andare a vivere in strada, come avrebbe confidato al compagno della madre. Il ragazzo, Leo Artin Boschin ( nell’immagine ), è alto un metro e novanta, pesa 80 chili, ha gli occhi verdi. Gli amici lo cercano a Roma, alla stazione Termini, in Trastevere e a Padova. Chi lo incontri è pregato di avvertire il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV: il telefono +39 388 189 4493, oppure il 112. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: roma - trastevere
Roma-Trastevere, è show a Trigoria: 5-0 alla fine del primo tempo
Roma-Trastevere, il video con tutti i 14 gol giallorossi: show a Trigoria
Dovbyk si ferma, Roma in emergenza: oggi il primo test con il Trastevere
Adorabile piccolo Vicolo della Torre #Trastevere #Roma - X Vai su X
Dal 16 ottobre 2025 al 28 maggio 2026 torna al Museo di Roma in Trastevere il ciclo di incontri Le parole delle scrittrici, ideato e diretto dall’Associazione di promozione sociale Le parole delle scrittrici e promosso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cultu - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Trastevere: ventenne scomparso, vuole vivere in strada - Un ventenne ha abbandonato di notte la sua casa di Trastevere dove viveva con la madre (il padre è morto undici anni fa). Come scrive romadailynews.it
Scomparso a Roma il ventenne Leo Artin Boschin, la madre: «Aiutatemi. Se lo vedete chiamate il 112» - Il ragazzo è il figlio del proprietario della Libreria del Viaggiatore di via del Pellegrino. Scrive msn.com