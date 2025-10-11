Roma Trastevere | ventenne scomparso vuole vivere in strada

Un ventenne ha abbandonato di notte la sua casa di Trastevere dove viveva con la madre (il padre è morto undici anni fa). La donna ha presentato denuncia di scomparsa alle autorità di polizia. Il giovane avrebbe espresso l’intenzione di andare a vivere in strada, come avrebbe confidato al compagno della madre. Il ragazzo, Leo Artin Boschin ( nell’immagine ), è alto un metro e novanta, pesa 80 chili, ha gli occhi verdi. Gli amici lo cercano a Roma, alla stazione Termini, in Trastevere e a Padova. Chi lo incontri è pregato di avvertire il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV: il telefono +39 388 189 4493, oppure il 112. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

