Roma Totti | Nessuno si aspettava questa partenza l’obiettivo è la Champions

La partenza della Roma, prima in classifica insieme al Napoli, ha stupito tutti, anche Francesco Totti. L’ex numero 10 giallorosso si trova attualmente impegnato a New York per l’ EA7 World Legends Padel Tour, ma ha colto l’occasione per parlare dall’avvio sprint della squadra di Gasperini: “ Nessuno si aspettava la Roma prima in classifica, neanche Gasperini. Speriamo possano continuare su questi livelli. L’obiettivo principale è tornare in Champions, poi se a metà campionato o a setteotto partite della fine fosse ancora davanti l’obiettivo diventerebbe diverso. La difficoltà è rimanere primo, spero che la Roma ci resti il più possibile “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Totti: “Nessuno si aspettava questa partenza, l’obiettivo è la Champions”

