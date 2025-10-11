Roma | tentano furto in casa di un poliziotto al Tuscolano tre arresti
Roma, 11 ott – Hanno scelto l’appartamento sbagliato per mettere a segno un furto: quello di un agente di Polizia. È accaduto nel quartiere Tuscolano, dove tre giovani di origine georgiana sono stati arrestati in flagranza di reato dopo aver tentato di introdursi nell’abitazione del poliziotto. L’uomo, che si trovava fuori casa, è stato avvisato dal sistema di allarme e videosorveglianza collegato al proprio smartphone. Ricevuto il segnale, ha immediatamente contattato la sala operativa della Questura di Roma, consentendo un rapido intervento degli agenti del commissariato Romanina. All’arrivo delle pattuglie, uno dei tre malviventi si trovava all’esterno dell’edificio a fare da palo, mentre gli altri due stavano rovistando all’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
