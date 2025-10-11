Roma stop ai biglietti cartacei | solo accesso digitale allo stadio
La Roma cambia marcia nella gestione degli ingressi allo stadio. Da questo mese, il club ha introdotto in modo definitivo il biglietto digitale come unica modalità valida per accedere alle partite casalinghe, mandando in archivio sia il formato cartaceo sia quello PDF. La svolta sui biglietti. La novità, ufficializzata attraverso una nota pubblicata sul sito del club, rappresenta u na svolta tecnologica e organizzativa: tutti i tagliandi verranno caricati direttamente nel Wallet dello smartphone oppure resi disponibili sull’app “Il Mio Posto”, dedicata agli abbonati e ai tifosi giallorossi. Alla base della decisione ci sono due obiettivi chiari: ridurre l’impatto ambientale, eliminando l’utilizzo della carta, e contrastare il secondary ticketing, la compravendita non autorizzata dei biglietti, spesso a prezzi maggiorati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
