Roma stop ai biglietti cartacei | solo accesso digitale allo stadio

Sololaroma.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma cambia marcia nella gestione degli ingressi allo stadio. Da questo mese, il club ha introdotto in modo definitivo il biglietto digitale come unica modalità valida per accedere alle partite casalinghe, mandando in archivio sia il formato cartaceo sia quello PDF. La svolta sui biglietti. La novità, ufficializzata attraverso una nota pubblicata sul sito del club, rappresenta u na svolta tecnologica e organizzativa: tutti i tagliandi verranno caricati direttamente nel Wallet dello smartphone oppure resi disponibili sull’app “Il Mio Posto”, dedicata agli abbonati e ai tifosi giallorossi. Alla base della decisione ci sono due obiettivi chiari: ridurre l’impatto ambientale, eliminando l’utilizzo della carta, e contrastare il secondary ticketing, la compravendita non autorizzata dei biglietti, spesso a prezzi maggiorati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma stop ai biglietti cartacei solo accesso digitale allo stadio

© Sololaroma.it - Roma, stop ai biglietti cartacei: solo accesso digitale allo stadio

In questa notizia si parla di: roma - stop

La marea di Roma: “Siamo un milione, stop al genocidio”

Next stop, movida. Il nuovo tram di Roma nord che passa tra i locali e cancella i parcheggi

Roma, chiuso per sempre il bar degli orrori: 8 stop, risse continue e pregiudicati come clienti fissi

roma stop biglietti cartaceiAtac, Tap & go per famiglie: a Roma più biglietti con una sola carta - Nel 2019 incassati 1,4 milioni, per il 2025 si prevedono 70 milioni ... roma.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Stop Biglietti Cartacei