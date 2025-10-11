Roma shock in piena strada | 39enne accoltellato mentre litigava con la compagna fermato un sospetto

Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile in collaborazione con il Distretto di Ponte Milvio. A questi spetta il compito di ricostruire la vicenda e comprendere le responsabilità della morte del 39enne originario del Senegal. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roma shock in piena strada 39enne accoltellato mentre litigava con la compagna fermato un sospetto

