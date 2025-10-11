Roma Pizarro | Gasperini sa fare calcio l’obiettivo è lo Scudetto

In un’intervista rilasciata all’EA7World Legends Padel, l’ex Roma David Pizarro ha parlato del suo passato giallorosso e non solo: “Sono legatissimo alla Roma. Abbiamo fatto divertire i nostri tifosi ma la cattiva sorte non ci ha regalato quello scudetto che avremmo meritato. La classifica oggi è bellissima, speriamo di tener duro e di stare agganciati il più alto possibile e abbiamo fiducia per il mercato di gennaio”. Pizarro: “Stravedo per Koné”. Riguardo invece Gasperini: “ Lui e la squadra stanno facendo un lavoro importante, è un allenatore che sa far calcio, come Spalletti e Bielsa. Tecnici che tirano fuori il massimo dai giocatori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

