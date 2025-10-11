Roma nel diluvio | il nuovo noir di Roncone tra maschere e potere

Sbircialanotizia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma s’innamora e si vergogna nello stesso respiro, e in quel respiro Fabrizio Roncone piazza un romanzo che sa di pioggia, gin tonic e verità scomode. “Ogni nostro castigo” affonda nel quotidiano e lo ribalta: il gusto è amaro, l’effetto resta in bocca a lungo, come un vino che non ti molla più. Roma, la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma nel diluvio il nuovo noir di roncone tra maschere e potere

© Sbircialanotizia.it - Roma nel diluvio: il nuovo noir di Roncone tra maschere e potere

In questa notizia si parla di: roma - diluvio

La risposta di Dovbyk a Gasperini è esemplare, vuole restare alla Roma: nemmeno il diluvio lo frena

roma diluvio nuovo noirVino, peccato e servizi segreti: il noir di Roncone in cui Roma affoga (nel cinismo) - fidanzata aristocratica, irresistibile e gelosissima, e un trio di amici fraterni, uniti da un passato di rugby e comunismo, che ora trovano il senso della comunità ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Diluvio Nuovo Noir