Roma lite in strada finisce in tragedia | uomo ucciso a coltellate

Dayitalianews.com | 11 ott 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’omicidio nella periferia nord della Capitale. Una violenta lite di coppia si è trasformata in un omicidio nella mattinata di sabato 11 ottobre, nei pressi di largo Sperlonga, alla periferia nord di Roma. La vittima è Diallo Mamadou, che è morto poco dopo il ricovero in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni, Mamadou stava litigando con la compagna in strada quando è stato improvvisamente colpito con un coltello. Fermato il presunto aggressore. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dei fatti, ancora poco chiara. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

