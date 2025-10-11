Roma, 11 ott – Ventidue persone arrestate in pochi giorni. È il bilancio dell’intensa attività di controllo della Polizia di Stato a Roma, volta a contrastare furti e rapine in abitazioni, negozi e luoghi pubblici. Le operazioni hanno interessato diverse zone della città, dai quartieri residenziali ai centri commerciali e alle aree turistiche, con un’attenzione particolare ai mezzi pubblici e alle aree di maggiore afflusso. Nel quartiere Tuscolano, tre giovani di origine georgiana sono stati sorpresi a tentare un furto in casa di un poliziotto: la rapida segnalazione e l’intervento degli agenti del commissariato Romanina hanno permesso di bloccarli in flagranza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: ladri seriali e rapinatori, 22 arresti in pochi giorni